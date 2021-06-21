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- 21 Haz 2021 - 16:01 G: 21 Haz 2021 - 16:15

Müge Anlı’nın Yayın Kapattıran Olayları Gün Yüzüne Çıktı! Çözemediği Olaylar Gündem Yarattı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Müge Anlı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’i yayından kaldırılmasına neden olacak olaylar gün yüzüne çıktı. Neredeyse bu güne kadar 300’ü aşkın olayda etkin bir şekilde bulunan ve hepsini çözerek adalete teslim eden Müge Anlı’nın çözemediği ve bırakmak zorunda kaldığı olaylar birden patlak verdi!

Milyonları şok içerisinde bırakan olaylar ise gündemde büyük bir yer kapladı. Birçok olayı eliyle koymuş gibi çözen ve tespitleriyle cinayetin aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı’nın çözemediği olaylar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Müge Anlı’nın bile çözemediği olaylar nelerdi?

ATV ekranlarında uzun bir süredir yer alan başarılı program; hafta içi her gün saatler 10.00’ı gösterdiğinde sevenleriyle buluşuyor. Binlerce kayıp, kaçırılma ve cinayet gibi olayları ele alan başarılı isim Müge Anlı, ailelerin yaralarına merhem oluyor fakat programda işlenen o üç korkunç olaysa sır gibi saklanıyor. Peki, o olaylar neler?

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21 Haz 2021 - 16:01 Ankara- Yaşam

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