Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Bir Hikaye Bitti Ama “Süleyman Çakır” Devri Başlıyor! Kadro Belli Oldu…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Hızır Reis karakteri kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; diziye vedasını duyurmuştu. Bunun üzerine ise Hızır Reis’in neden diziye böyle veda ettiği ortaya çıktı.
Kısa bir süre önce Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı üzerinden Eylül ayına kadar veda ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hemen ardından bir dönemler Kurtlar Vadisi dizisine damgasını vuran Süleyman Çakır’la yeniden dönüyor!
İddialara göre Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitimiyle birlikte sadece Süleyman Çakır’ın hayatını anlatacak olan dizinin anlaşmasını imzaladı! Peki, dizinin adı ve kadrosunda kimler olacak?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.