Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Haz 2021 - 17:27

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Bir Hikaye Bitti Ama “Süleyman Çakır” Devri Başlıyor! Kadro Belli Oldu…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Hızır Reis karakteri kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; diziye vedasını duyurmuştu. Bunun üzerine ise Hızır Reis’in neden diziye böyle veda ettiği ortaya çıktı.