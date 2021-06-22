Ankara'da Bulunan Dağlar Ovalar Irmaklar! Ankaranın Dağları Ovaları Gölleri Nelerdir?

İlkbahar mevsiminde en fazla yağışı alması sebebiyle coğrafyası hakkında sıklıkla sorular sorduran Ankara, yüksek dağlarla çevrilmiş tam bir ova güzelliği sunuyor. Coğrafyası gereği step ve orman bitki toplulukları ile dolu olan Ankara, pek çok göle de ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri ile şehir sakinlerini ve ziyaretçilerini büyülemesi ise Ankara hakkında en çok merak edilen konulardan birisinin coğrafyası olmasını sağlıyor.

Ankaranın Dağları Ovaları Gölleri Nelerdir?



Etrafı dağlarla çevrilmiş olan Ankara’nın tırmanış sporları yapmak isteyenlerin gözdesi olduğu biliniyor. Şehir sakinleri yaşadıkları coğrafyayı merak ederken, spor severler ise etraftaki doğal güzellerden nasıl faydalanabileceğini araştırıyor. Bunun üzerine Ankara ile ilgili sıklıkla sorulan sorulardan birisi “Ankaranın dağları ovaları gölleri nelerdir?” sorusu oluyor. Kuzeyinde Haymana dağı ile ziyaretçilerini karşılayan Ankara, Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıra dağlarını bulunduruyor. Bu iki dağ arasında Elmadağ ve İdris dağının baş döndüren güzellikleri ile öne çıkan Ankara coğrafyasında Balaban, Mogan, Çubuk, Mürted ve Babayakup isimli ovalar yer alıyor. Birçok doğal göle de ev sahipliği yapan Ankara, Tuz Gölü’nü de il sınırları içerisinde barındırıyor.