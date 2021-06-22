Ankara Devlet Hastaneleri Hangileri? Ankaranın En İyi Devlet Hastanesi Hangisi?
Sağlık açısından gelişmiş bir hizmet sunan Ankara, hastanelerinde pek çok hastaya şifa oluyor. Türkiye’nin en ünlü devlet ve üniversite hastanelerine ev sahipliği yapan Ankara’da en iyi devlet hastanesinin hangisi olduğu ise hasta ve hasta yakınları tarafından bir hayli merak ediliyor. Ankara devlet hastaneleri hangileri? Ankaranın en iyi devlet hastanesi hangisi? Ankara üniversite hastaneleri hangileri? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Şehir hastaneleri ile hasta kapasitesini her geçen gün artıran Ankara, sağlık açısından kaliteli hizmet anlayışı güden pek çok devlet hastanesine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan hastalara şifa olmak için kolları sıvayan Ankara hastaneleri, şehrin pek çok noktasında bulunuyor. Kolay ulaşım, kalite sağlık hizmeti ve güçlü sağlık politikaları ile öne çıkan Ankara hastaneleri, hasta ve hasta yakınlarının öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.
Ankara Devlet Hastaneleri Hangileri?
Hemen hemen her bölgesinde şehir hastanesi bulunduran Ankara, sağlık alanındaki başarısı ile sektördeki yerini korumaya devam ediyor. Hasta ve hasta yakınları ile şehir sakinleri en yakın hastaneye ulaşabilmek için “Ankara devlet hastaneleri hangileri?” sorusuna cevap arıyor. İşte, Ankara devlet hastanelerinin tam bir listesi:
· Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi
· Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
· Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi
· Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi
· Haymana Devlet Hastanesi
· Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi
· 29 Mayıs Devlet Hastanesi
· Ankara Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi
· Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
· Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi
· Beypazarı Devlet Hastanesi
· Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi
· Kahraman Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi
· Kızılcahamam Devlet Hastanesi
· Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
· Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
· Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Ankara Güdül İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Kalecik İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Nallıhan Devlet Hastanesi
· Pursaklar Devlet Hastanesi
Öte yandan Ankara’da mesleki ve çevresel hastalıklar üzerine hizmet veren 6 farklı hastane bulunuyor. Şehrin farklı noktalarında şifa dağıtan Ankara mesleki ve çevresel hastalıklar hastanelerinin ise şunlar olduğu biliniyor:
· Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
· Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Ankara Güdül İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Kalecik İlçe Entegre Devlet Hastanesi
· Nallıhan Devlet Hastanesi
· Pursaklar Devlet Hastanesi
22 Haz 2021 - 06:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.