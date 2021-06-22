Tereyağlı ANKARA Simit'i Nasıl Yapılır? Ankara Tereyağlı Simit Kaç Lira?

Hafta içi kahvaltılarının kurtarıcısı olan simitler, hafta sonu kahvaltılarının ise vazgeçilmezi olarak sofralardaki yerini alıyor. Her hali ile sevilen simit, sıcacık ve tereyağlı olduğunda dayanılmaz bir şekilde iştah kabartıyor. Tereyağlı simitlerin en iyisi ise, kuşkusuz, Ankara’da yapılıyor. Evde Ankara Tereyağlı Simit’ini yapmak isteyenler de konuyla ilgili püf noktaları merak ediyor.

Tereyağlı ANKARA Simit'i Nasıl Yapılır?

Evde aynı tada ulaşmak isteyen başkentliler, “Tereyağlı ANKARA Simit’i Nasıl Yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Aslında işin püf noktası doğru mayalama işleminin yapılmasından geçiyor. İşte, iyi mayalanmış ve doğru malzemelerle karıştırılmış olan Tereyağlı Ankara Simit tarifi:



- Malzemeler



1 su bardağı ılık su



10 gram yaş maya



1 tatlı kaşığı şeker



1 tatlı kaşığı tuz



1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)



3 yemek kaşığı zeytinyağı



3 su bardağı un



1 su bardağı susam



2 yemek kaşığı pekmez



- Yapılışı



1. Tereyağlı Ankara Simit’inin mayası için; şeker, maya ve ılık suyu bir kapta karıştırmak gerekiyor. Bu karışımın mayalanmasına izin vermek için ise 10 dakika dinlendirilmesi öneriliyor.



2. Dinlenmenin ardından karışıma zeytinyağı ve tuz ilave ediliyor.



3. İyi bir tereyağlı simit için unun 3 aşamada ve azar azar eklenmesi önemli bir püf nokta olarak görülüyor. İkinci aşamada eklenecek olan un ile birlikte oda ısında veya ertilip hafif ılımış tereyağının karışıma eklenmesi gerekiyor. Ardından hamura kalan un da eklenerek, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurulmaya devam ediyor.



4. Tereyağlı Ankara Simit’inin bir püf noktası da hamurun dinlendirilmesinden geçiyor. Kıvamı tutturulmuş olan hamurun yaklaşık 1 saat kadar dinlendirilmesi gerekiyor.



5. Hamur dinlenirken; susamlar bir tava aracılığı ile kavruluyor. Öte yandan bir kase içerisinde pekmez ile yarım su bardağı su birbirine karıştırılıyor.



6. Dinlenen hamur malzemelerin porsiyonu gereği 6 adet bezeye ayrılıyor. Uzun şeritler halinde el ile açılan hamur, çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde şerit haline getiriliyor. Şeritlerin uçları birbiri ile birleştirerek, simit şekli elde ediliyor.



7. Her altı beze de aynı şekilde birleştirilerek, 3 büyük simit elde ediliyor. Simit önce pekmeze, ardından susama batırılıyor. Ardından simitler fırına veriliyor.