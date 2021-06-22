Ankara Cebeci Haber! Ankara Cebeci Hangi İlçeye Bağlı? Cebeci Nerede, Nasıl Gidilir?

Osmanlı ordusunda; silahların temin edilmesi, korunması ve sefer zamanında cepheye götürülmesinde görevli Kapıkulu ocağı olan Cebeci, bölgeye adını veren kurum olarak biliniyor. Harita Genel Komutanlığı ve Asker Alma kurumlarının da bulunduğu Cebeci semti, ev sahipliği yaptığı kurum ve kuruluşlar da adının hakkını veriyor.

Ankara Cebeci Hangi İlçeye Bağlı?



Ankara’nın bilinen semtlerinden biri olan Cebeci; merkezi konumu ile taşınacak vatandaşların listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Bölgeyi ilk kez ziyaret edecek olanlar ise “Ankara Cebeci hangi ilçeye bağlı?” sorusuna yanıt arıyor. Cebeci, Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı bir semt olarak biliniyor.