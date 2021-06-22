Ankara Çayyolu Haber! Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı? Çayyolu Nerede, Nasıl Gidilir?
Merkezi konumu, tarihi dokusu ve yüksek yaşam kalitesi ile Ankara’nın en popüler semtlerinden biri olan Çayyolu, başkentlileri daima meraklandırıyor. Ankara Çayyolu hangi ilçeye bağlı? Çayyolu nerede, nasıl gidilir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar ve son dakika Ankara Çayyolu haberleri…
Ankara merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çayyolu semti, ulaşımın kolaylığı nedeniyle taşınmak için tercih edilebilecek semtler arasında başı çekiyor. Popüler AVM’lere ev sahipliği yapan Çayyolu, alışveriş severlerin de yakın markajında bulunuyor.
Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı?
Eski ismiyle Kutuğun olan Çayyolu, yaklaşık 400 yıllık bir tarihi ile bölge sakinlerini ağırlıyor. Büyükşehir Yasası’na kadar köy olarak kabul edilen Çayyolu, 1990'lı yıllardan günümüze kadar devam eden gelişimini sürdürüyor. Ankara’nın en lüks konutlarına ev sahipliği yapan Çayyolu, her başkentlinin yaşamak isteyeceği bölgeler arasında yer alıyor. Semtin nerede olduğunu merak eden başkentliler ise “Ankara Çayyolu hangi ilçeye bağlı?” sorusuna yanıt arıyor. Çayyolu semti, Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunuyor.
22 Haz 2021 - 07:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.