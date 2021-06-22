Ankara Çayyolu Haber! Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı? Çayyolu Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çayyolu semti, ulaşımın kolaylığı nedeniyle taşınmak için tercih edilebilecek semtler arasında başı çekiyor. Popüler AVM’lere ev sahipliği yapan Çayyolu, alışveriş severlerin de yakın markajında bulunuyor.

Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı?



Eski ismiyle Kutuğun olan Çayyolu, yaklaşık 400 yıllık bir tarihi ile bölge sakinlerini ağırlıyor. Büyükşehir Yasası’na kadar köy olarak kabul edilen Çayyolu, 1990'lı yıllardan günümüze kadar devam eden gelişimini sürdürüyor. Ankara’nın en lüks konutlarına ev sahipliği yapan Çayyolu, her başkentlinin yaşamak isteyeceği bölgeler arasında yer alıyor. Semtin nerede olduğunu merak eden başkentliler ise “Ankara Çayyolu hangi ilçeye bağlı?” sorusuna yanıt arıyor. Çayyolu semti, Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunuyor.