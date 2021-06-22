Bakiyesi 2021 Yılına Devreden Esnaf Kredilerine Faiz Kolaylığı Geldi!
Bankadan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek
Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.
Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.