Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Haz 2021 - 10:25 G: 22 Haz 2021 - 10:26

Bakiyesi 2021 Yılına Devreden Esnaf Kredilerine Faiz Kolaylığı Geldi!

Bankadan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek

Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.

22 Haz 2021 - 10:25 AA Ankara- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi İçin Kritik Uyarılarda Bulundu! Kuvvetli Sağanak Geliyor mask
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi İçin Kritik Uyarılarda Bulundu! Kuvvetli Sağanak Geliyor
Meteoroloji Uyarılarda Bulundu! Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Geliyor mask
Meteoroloji Uyarılarda Bulundu! Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Geliyor
Son Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi! Güncel Baraj Doluluk Oranları Hangi Seviyede? mask
Son Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi! Güncel Baraj Doluluk Oranları Hangi Seviyede?
Gözün Aydın Türkiye! Kafile İndi, Nihayet Ruslar Topraklarımıza Adım Attı! mask
Gözün Aydın Türkiye! Kafile İndi, Nihayet Ruslar Topraklarımıza Adım Attı!
ABD, Sezgin Baran Korkmaz İçin Israrlı! İadesini İstedi, Konuşturmak İçin Elinden Geleni Yapacak! mask
ABD, Sezgin Baran Korkmaz İçin Israrlı! İadesini İstedi, Konuşturmak İçin Elinden Geleni Yapacak!
Karadeniz'de Popülasyon Kritik Seviyeye Ulaştı! Sinop'ta Özel Üretim Tesisi Kuruldu mask
Karadeniz'de Popülasyon Kritik Seviyeye Ulaştı! Sinop'ta Özel Üretim Tesisi Kuruldu
Dolar/TL Kurunda Hareketlilik Sürüyor! Güncel Dolar Kurunda Son Durum mask
Dolar/TL Kurunda Hareketlilik Sürüyor! Güncel Dolar Kurunda Son Durum
Avrupa Borsalarında Tedirgin Hava Sürüyor! Düşüşle Açılış Yapıldı! mask
Avrupa Borsalarında Tedirgin Hava Sürüyor! Düşüşle Açılış Yapıldı!
Petrol, Yükseliş İçin Eşik Zorluyor! Gelecek Haberleri Bekleyen Petrol, Akaryakıta Zam Olarak Yansıyacak! İran İşin İçinde! mask
Petrol, Yükseliş İçin Eşik Zorluyor! Gelecek Haberleri Bekleyen Petrol, Akaryakıta Zam Olarak Yansıyacak! İran İşin İçinde!
Bu Fırsat Kaçmaz! Amazon Prime Day Başladı! Sadece 2 Gün Sürecek! mask
Bu Fırsat Kaçmaz! Amazon Prime Day Başladı! Sadece 2 Gün Sürecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi İçin Kritik Uyarılarda Bulundu! Kuvvetli Sağanak Geliyor mask
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi İçin Kritik Uyarılarda Bulundu! Kuvvetli Sağanak Geliyor
Şifa Kaynağı Sarı Kantaron İçin Uzmandan Uyarılar Geldi! Sarı Kantaron Nasıl Kullanılmalıdır? mask
Şifa Kaynağı Sarı Kantaron İçin Uzmandan Uyarılar Geldi! Sarı Kantaron Nasıl Kullanılmalıdır?
Gençlere Müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi! 25 Yaş Aşılama Yarın Başlıyor! mask
Gençlere Müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi! 25 Yaş Aşılama Yarın Başlıyor!
Meteoroloji Uyarılarda Bulundu! Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Geliyor mask
Meteoroloji Uyarılarda Bulundu! Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Geliyor
Son Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi! Güncel Baraj Doluluk Oranları Hangi Seviyede? mask
Son Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi! Güncel Baraj Doluluk Oranları Hangi Seviyede?
Bakiyesi 2021 Yılına Devreden Esnaf Kredilerine Faiz Kolaylığı Geldi! mask
Bakiyesi 2021 Yılına Devreden Esnaf Kredilerine Faiz Kolaylığı Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status