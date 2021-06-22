Meteoroloji Uyarılarda Bulundu! Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Geliyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü kritik açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 10, Ardahan'da 11, Erzurum ve Kars'ta 12, Tunceli'de 16, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 34, Ağrı, Kars ve Erzincan'da 33, Ardahan'da 31 ve Erzurum'da 30 derece olacağı tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.