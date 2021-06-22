Uzmanlar Uyarıyor: Sofrada Yumurta ve Çay ikilisine dikkat!

Uzmanlar, "Sofrada çay varsa yumurta, yumurta varsa çay olmasın" diyerek beraber tüketilmemesi gereken besin örnekleri verdi. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, bu gerçeği örneklendirerek, meyvelerin sağlıklı besinler olarak değerlendirilse bile birçok meyvenin aynı anda tüketilmesinin kişiye hiçbir yarar sağlamadığını söyledi. Hayvansal protein de hataların sık yapıldığı besin grupları içinde olduğunu ifade eden Ciğerli, bu nedenle; et, balık, tavuk ile süt, süt ürünleri ve yumurtanın ayrı tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Soğan ile sarımsağı birlikte tüketmekten de kaçınılması öneren Ciğerli, "Bu ikilinin fazla tüketilmesi, ciltte lekelere, baş dönmesine ve midede hazımsızlığa yol açabiliyor. Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte içilmesi ise alınan demir miktarını düşürüyor" dedi.

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, demir içeriği ve vücutta emilimi açısından zengin bir hayvansal besin olarak değerlendirildiğini kaydeden Ciğerli, kahvaltıda tüketilen yumurta ile birlikte çay içilmesi ise yanlış bulunduğunu belirterek, bu nedenle sağlık açısından yumurta-çay ikilisinin bir arada tüketilmemesini önerdi. Ciğerli ayrıca yoğurtlu yemeklerin yanında sirke gibi ekşi gıdaların da tüketilmesinin önerilmediğini söyledi.