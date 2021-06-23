- 23 Haz 2021 - 08:00 G: 23 Haz 2021 - 08:08

Ankara'da Nerede Doğum Yapılır? Ankara Doğum Paket Fiyatları Ne Kadar?

Her kadının en iyisini hak ettiği doğum anı, pek çok masrafı beraberinde getiriyor. Özel hastanelerin giderek arttığı Ankara’da ise doğum yapacak kadınlara pek çok seçenekler sunuluyor. Ankara'da nerede doğum yapılır? Ankara doğum paket fiyatları ne kadar? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar ve en iyi Ankara doğum fotoğrafçıları…

Doğum yapacak kadınların öncelikli gündemi olan hastane seçenekleri, Ankara’da giderek artıyor. Çeşitli paketler ile doğum yapacak olan kadınlara ve eşlerine uygun fiyatlar da sunan hastaneler, pek çok testi ve doğumu aynı paket içerisinde ücretlendiriyor. Anne adayları ise konuyla ilgili detayları ve neye göre doğum yapılacak hastane seçmeleri gerektiğini merak ediyor.

Ankara'da Nerede Doğum Yapılır?

Başkent Ankara, söz konusu sağlık olduğunda şehir sakinlerine sınırsız seçenek sunuyor. Özellikle anne adaylarının gündeminde olan “Ankara’da nerede doğum yapılır?” sorusu yine geniş bir yelpazede cevap buluyor. Doğum konusunda özel hastanelerden muayenelere pek çok seçenek sunan Ankara, donanımlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile de başkentlilere doğum hizmeti veriyor. Bütçe doğrultusunda seçilebilecek olan ve hastaları tarafından sıklıkla önerilen özel ve devlet hastaneleri ile muayene seçeneklerinin en iyileri ise şu alfabetik sıra ile listeleniyor:

·       Ankara Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi

·       Ankara Özel Bilgi Hastanesi

·       Ankara Özel Güven Hastanesi

·       Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

·       Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

·       Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

·       Gürgan Klinik Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi

·       Kudret International Hospital

·       Medicana International Ankara

·       Özel 100. Yıl Hastanesi

·       Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi

·       Özel Ankara Lina Kadın Sağlığı ve Doğum Merkezi

·       Özel Eryaman Hastanesi

·       Özel HRS Ankara Kadın Hastanesi

·       Özel Koru Ankara Hastanesi

·       Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi

·       Şenol Kalyoncu ve Cem Hasan Razi Muayenehanesi

23 Haz 2021 - 08:00 - Yaşam

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