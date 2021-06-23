Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı? Ankara'da En İyi Diş Hastanesi Nerede?
Diş hastalıkları acil önlem alınması gereken hastalıkların başında geliyor. Koronavirüs salgının her gün değiştirdiği kararları takip etmek isteyen Ankaralılar, diş hastanelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Ankara diş hastaneleri açık mı? Ankara'da en iyi diş hastanesi nerede? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar ve Ankara diş hastaneleri…
Sağlık alanında gelişmiş bir hizmet ağı sunan Ankara, diş hastalıkları için de uzun bir liste oluşturan hastane seçenekleri sunuyor. Acil önlem alınması gereken diş hastanelerinin koronavirüs karşısındaki akıbetleri ise sıklıkla merak ediliyor.
Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı?
Koronavirüs sebebiyle bir müddet kapalı tutulacağı konuşulan diş hastanelerinin akıbeti merakla bekleniyor. Başkentliler ise, “Ankara diş hastaneleri açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Acil ve zorunlu bir hizmet görülen diş hastaneleri, şu an Ankara’da hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs öncesindeki kapasitelerin altında hizmet veren diş hastanelerinde şu an randevu alınma şartı aranıyor.
23 Haz 2021 - 08:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.