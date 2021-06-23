Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı? Ankara'da En İyi Diş Hastanesi Nerede?

Sağlık alanında gelişmiş bir hizmet ağı sunan Ankara, diş hastalıkları için de uzun bir liste oluşturan hastane seçenekleri sunuyor. Acil önlem alınması gereken diş hastanelerinin koronavirüs karşısındaki akıbetleri ise sıklıkla merak ediliyor.

Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı?



Koronavirüs sebebiyle bir müddet kapalı tutulacağı konuşulan diş hastanelerinin akıbeti merakla bekleniyor. Başkentliler ise, “Ankara diş hastaneleri açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Acil ve zorunlu bir hizmet görülen diş hastaneleri, şu an Ankara’da hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs öncesindeki kapasitelerin altında hizmet veren diş hastanelerinde şu an randevu alınma şartı aranıyor.