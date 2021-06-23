Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?

Havanın ısınmasıyla birlikte keyifli vakit geçirmek ve sağlıklı zayıflamak daha önemli hale geliyor. Hafta sonlarında eve tıkılmak istemeyen Ankaralılar, gezebilecekleri parkları merak ediyor. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın sıklıkla yaptığı “sağlıklı yaşam” çağrısı başkentlilerde karşılık buluyor ve Ankaralılar, nerelerde yürüyüş yapabileceğine cevap arıyor. Ankara ise şehir sakinlerine eşsiz manzaraları olan çeşitli seçenekler sunuyor.

Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?



Spor yapmanın en kolay hali olan yürüyüş, başkentlilerin de gözde sporları arasında yer alıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da sıklıkla çağrı yaptığı sağlıklı yaşam, Ankaralıların gözünü “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna çevirmesine neden oluyor. Ankara’da en iyi yürüyüş yapılacak yerler arasında parklar, göl kenarları ve şelalelere ulaşma yol rotaları bulunuyor. Özellikle şehir merkezine yakınlığı ile bilinen Eymir Gölü, doğal güzelliğine ek olarak, spor severlere gerçek bir trekking rotası sunuyor.