Survivor’da elenen isim belli oldu! Survivor'da yarı finale kimler kaldı?

Survivor 2021'in 22 Haziran tarihli 126. bölümünde; Poyraz, Ayşe ve Berkay eleme potasında karşılaştı.Survivor Türkiye 2021'de sezonun son ödül oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Mavi takım ile Kırmızı takım, sezonu güzel bir ödülle kapatmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Poyraz ile Ayşe, Kırmızı takımdan Berkay, Aleyna ve İsmail’e karşı ödül için mücadele verirken Berkay parkurda düşerek korku dolu anlara neden oldu. Yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunu anlaşılmasının ardından oyun yeniden başladı.

8-5 öne geçen Mavi takım, bu üstünlüğünü koruyamadı ve kırmızı takım yeniden öne geçti. Sonrasındaki beş karşılaşmayı alan Kırmızı takım, ödül oyununu 10-8 skorla kazanarak salı gecesinin de galibi oldu. Böylece sezonun son ödül oyununu kırmızı takım kazanmış oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor yarı finaline saatler kala bu haftanın SMS oy sonuçlarını Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Tüm yarışmacıları final koltuğuna yakıştırdığını belirten Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan son elenen yarışmacının Berkay olduğunu açıkladı.

BERKAY'IN İLK SÖZLERİ

Survivor hayallerine şampiyonluk için kısa süre varken veda eden Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarım bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim" dedi.

"TEK BİR HATA YAPTIN"

Acun Ilıcalı ise, "Hayatımda hep görmek istediğim iyi niyetli güzel kalpli insanlardan birisin. Ailen seni o kadar iyi yetiştirmiş ki bence gerçekten pırlantasın... Survivor'da tek bir hata yaptın bence, o hatayı da çıkınca ben sana anlatacağım. Belki Survivor'ı kaybettin ama o hatayı da iyi niyetli olarak yaptın. İnsanların gönlünde çok iyi yer edindiğini düşünüyorum. 5 6 hafta önce final koltuğunun bir tanesi Berkay'ındır diye düşünüyordum." dedi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Berkay gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'ın son eleme konseyinde Berkay'ın elenmesinin ardından geriye dört yarışmacı kaldı. Bu isimler kırmızı takımdan Aleyna ve İsmail, mavi takımdan ise Ayşe ve Poyraz oldu. Böylece 4 yarışmacı yarı finale yükseldi.

ACUN ILICALI YARI FİNAL VE FİNAL AYRINTILARINI AÇIKLADI

Ada konseyinde Acun Ilıcalı final ve yarı finalin ayrıntılarını açıkladı:



"Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

İSMAİL FİNAL KOLTUĞUNDA

Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."