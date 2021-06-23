Christian Eriksen Futbola Vedaya Hazırlanıyor! Kalbine Takılan ICD Spora Engel!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e, duran kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştıran ICD kalp pili takılacağını belirterek, "Ani kalp durmalarında elektrik tedavisi yapan ICD kalp pili, içeriden kalbi şoklayarak ritmi normale çeviriyor. Bu cihazı taşıyan kişiler profesyonel spor yapmamalı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumu ve ICD kalp cihazına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, hastada kalp durmasının; damar tıkanıklığı veya geçici kalp kası iltihabı gibi tedavi edilebilir bir nedenden dolayı yaşanması halinde ICD takmaya gerek olmayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak Danimarkalı futbolcu Eriksen örneğinde olduğu gibi, belirli ve düzeltilebilir bir nedeni yoksa hastaya ICD takılması gerekir. Çünkü bu hastalarda ileride aynı durumun tekrarlanma olasılığı çok yüksektir. ICD, hastaların normal hayatını olumsuz yönde etkilemez. Efor gerektiren sporla uğraşan profesyonel bir sporcu, kariyerine kalp pili ile eskisi gibi devam edemez. Rekabetin olduğu sporlarda kalp ritmi bozukluklarının tekrarlanma oranı yüksek. Kalbe elektroşok vererek yeniden çalışmasını sağlayan cihaz ICD, kalp durmasını engellemez, duran kalbi yeniden çalıştırır. Hayati risk taşıdığı için ICD cihazı ile futbol müsabakalarından uzak durmalı.

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e, duran kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştıran ICD kalp pili takılacak. Ani kalp durmalarında elektrik tedavisi yapan ICD kalp pili, içeriden kalbi şoklayarak ritmi normale çeviriyor. Bu cihazı taşıyan kişiler profesyonel spor yapmamalı. Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir."

"ICD cihazlarının yaklaşık 7-10 yıl ömürleri vardır"

Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, ani kalp durması ya da kalp krizini eko, efor testi hatta kalp MR'ına rağmen öngörmenin mümkün olmayabileceğini, egzersiz yapanlarda daha sık görülen ani kalp durmasının, adrenalini yüksek müsabakalarda seyircilerde bile olabileceğini aktardı.

Bu sebeple böyle bir durum yaşandığında öncelikle bir sağlık profesyoneli tarafından müdahale edilmesi ve kalp masajı yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç dakika içinde ise gerektiğinde şok cihazı kullanılmalı. Yoksa beyin ölümü ya da kalıcı bir hasarla sonuçlanıyor. Özellikle uluslararası turnuvalarda bu şok cihazlarının mevcut bulunması gerekiyor. ICD cihazı, gerekli durumlarda kalbi şoklayarak ritmi normale döndüren bir çeşit kalp pilidir. Genellikle sol göğsün ön yüzüne ve derinin altına yerleştirilir. Bu cihaz, acil servislerde kullanılan ve göğüs duvarına konularak şok veren cihazların vücut içerisine yerleştirilen minyatürüdür.

ICD cihazının hangi hastalıklarda kalbe yerleştirilmesi gerektiğine bakarsak, ani kalp durması yaşamış hastalarda, kalp yetersizliği, ölümcül ritim bozuklukları, kalp kası hastalıkları ve doğumsal bazı ritim hastalıklarında ICD takılması gereklidir. ICD cihazlarının yaklaşık 7-10 yıl ömürleri vardır. Kullanılan tedavi sayısı ve türü pillerin ömrünü etkiler. Enerjisi bittiğinde ICD'lerin değiştirilmesi gerekir."