Survivor İlayda Şeker İç Çamaşırsızlığın Acizliğine Uğradı! Görenlerin İçi Titredi, Kan Ter İçerisinde Kaldı! “Ateşli” Yorumlar Nefesleri Kesti! Neler Oluyor?

Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isim, Survivor yarışmasında akıllarda bıraktığı imajını değiştirmeye devam ediyor. Oldukça güzel olan bir İlayda Şeker, Survivor yarışmasından sonra ise hem tarzını hem de güzelliğine ışıltılar katmaya devam ediyor.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgi çekerken finale sise sadece 2 gün kaldı. Yarışmadan elenerek ayrılan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla akılları başlardan almaya devam ediyor. Düzgün fiziğiyle gündeme gelen başarılı isim şok bir paylaşımla akılları başlardan aldı! Peki, o paylaşım neydi?



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