Esra Erol’da İnanılmaz İtiraf! Avukat Hülya Kuran Sinirden Kahkahalar Attı!

"Sözde Hoca" İkrar Duman’ın eşi Necla Hanım, programa katılmış ve “Kendisini hoca olarak tanıtmış. Milletin karısına kızına taciz ediyor. Paralarını alıyor. İnsanlarda bu adama güveniyor” sözlerini dile getirmişti. "Sözde Hoca" İkrar Duman ise hakkında yapılan tüm iddiaları reddetmişti.

Bir önceki programda da canlı yayına katılan "Sözde Hoca" İkrar Duman, Avukat Hülya Kuran’ı; “Bana şarlatan, dolandırıcı demeyin. Ben sadece yaşam koçuyum. İnsanlar bana geliyor yardımcı olmamı istiyorlar bende oluyorum. Bunu kimi zaman ücretli kimi zamanda ücretsiz yapıyorum. Benim büyüyle işim yok ama büyü bozarım. Hoca falan değilim. Diyanetten birisiyle konuşmak istiyorum” sözleriyle çıldırmıştı. Peki, şimdi neler oldu?



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