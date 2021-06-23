Esra Erol’da İnanılmaz İtiraf! Avukat Hülya Kuran Sinirden Kahkahalar Attı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da inanılmaz itiraf ağızları açık bıraktı. Hülya Kuran artık sinirden kahkahalarla gülmeye başladı. Bunun üzerine birçok kişi konu hakkında ise “Yazıklar olsun sana utanmaz adam” yorumlarını arka arkaya geldi. Olan olaylar karşısında ise Esra Erol’da artık katlanamaz hale geldi. Peki, neler oluyor?
"Sözde Hoca" İkrar Duman’ın eşi Necla Hanım, programa katılmış ve “Kendisini hoca olarak tanıtmış. Milletin karısına kızına taciz ediyor. Paralarını alıyor. İnsanlarda bu adama güveniyor” sözlerini dile getirmişti. "Sözde Hoca" İkrar Duman ise hakkında yapılan tüm iddiaları reddetmişti.
Bir önceki programda da canlı yayına katılan "Sözde Hoca" İkrar Duman, Avukat Hülya Kuran’ı; “Bana şarlatan, dolandırıcı demeyin. Ben sadece yaşam koçuyum. İnsanlar bana geliyor yardımcı olmamı istiyorlar bende oluyorum. Bunu kimi zaman ücretli kimi zamanda ücretsiz yapıyorum. Benim büyüyle işim yok ama büyü bozarım. Hoca falan değilim. Diyanetten birisiyle konuşmak istiyorum” sözleriyle çıldırmıştı. Peki, şimdi neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.