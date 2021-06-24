- 24 Haz 2021 - 07:39 G: 24 Haz 2021 - 07:43

Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı?

Popüler bir semt olan Çukurambar birçok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Kentsel dönüşüm ile birlikte çehresi kökünden değişen Çukurambar’ın yeni halini gören Ankaralıların yerlileri ise şaşırıyor. Ankara Çukurambar'a nasıl gidilir? Ankara Çukurambar mahallesi nereye bağlı? Çukurambar’da alışveriş merkezi var mı? İşte, detaylar…

Esenboğa Havalimanı’na ve Ankara şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Çukurambar, sunduğu kolay ulaşım ile çok tercih ediliyor. Bölgenin giderek lüksleşen çehresi ise bölgedeki alışveriş merkezlerini artırırken, Çukurambar’ın gün içerisinde çok fazla ziyaretçi almasını sağlıyor.

Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir?

Ankara’nın popüler semtlerinden biri olan Çukurambar, şehir merkezine çok yakın olması nedeniyle başkent ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. “Ankara Çukurambar’a nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arayan gezginler, pek çok farklı seçenekle karşılaşıyor. Kızılay’dan Çukurambar mahallesine gitmek isteyen bir kişinin 171, 132 veya 133 numaralı otobüs hatlarına binmesi gerekiyorken; Ankara’nın diğer noktalarından semte varmak isteyenler;167, 339-7, 479 ve 548-3 numaralı otobüsler ile ulaşabiliyor.

Öte yandan Ankara Esenboğa Havalimanı’na 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurambar, şehir dışından gelen yolculara da yakın bir mesafede bulunuyor. Çukurambar’dan havalimanına otobüs ile gitmek isteyen şehir sakinlerinin ise ortalama 1 saat yolculuk yapması gerekiyor. Başkentray’ın da ulaşım sağladığı Çukurambar mahallesinde M1, M2 ve M3 isimli metro hatları da geçiyor.

24 Haz 2021 - 07:39 - Yaşam

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