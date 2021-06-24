Ankara İntihar Haberleri! İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir Mi?

Her geçen yıl giderek artan intihar vakaları, Türkiye’nin de en çok şahit olduğu ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Her yıl 1 milyon kişinin intihar ile öldüğü dünyada, 10 ila 20 milyon arasındaki kişinin intihara meyil ettiği araştırmalar sonucu ortaya konuluyor. Artan intiharlar, vatandaşları meraklandırırken, konuyla ilgili uzmanlar, intiharların yaklaşık yüzde 80’inin ruhsal hastalıklar ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.

İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir Mi?



Klinik bulgular ile tespit edilmesi gereken intihar, artan sayıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşların cevabını aradığı “intihar nedir, intihar önlenebilir mi?” sorusuna yanıt uzmanlardan geliyor. Uzmanlar intiharı, kişinin bilinçli olarak kendisinin ölümüne neden olması olarak tanımlıyor. Öte yandan intiharın sıklıkla çaresizlik hissi ile ortaya çıktığını belirten uzmanlar; depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, maddi sorunlar, kişiler arası çatışmalar, alkolizm ve madde kullanımı gibi konular ile intiharın bağlantısı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, intiharın teorik olarak önlenebildiğini söyleyen uzmanlar, ancak altında yatan etmenin tedavisi ile bunun mümkün olduğunu vurguluyorlar.