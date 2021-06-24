Ev ve İnşaat Fiyatları Artacak! Rusya, Demir İhracatına Ek Vergi Getiriyor!
Rusya, demir fiyatlarını yükseltecek bir hamleye hazırlanıyor. Metal ihracatında vergileri artırmayı düşünen Rusya Devleti hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ev ve İnşaat maliyetlerinin artması zam olarak yansıyacak. İşte detaylar...
MOSKOVA (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.
Reşetnikov, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin bakır, nikel ve alüminyum gibi ürünlerin ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu metallere ihracat vergisi uygulamak istediklerini belirten Reşetnikov, “Demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla 31 Aralık’a kadar, geçici olarak en az yüzde 15 vergi uygulamayı planlıyoruz.” dedi.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, metal fiyatlarında küresel bazda yaşanan artışa işaret ederek, “Metal ürünlerine ihracat vergisi sayesinde federal bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble ilave gelir sağlanabilecek.” diye konuştu.
Rus hükümetinden yapılan açıklamaların ardından, Moskova Borsası’ndaki Rusya’nın önde gelen metal şirketlerinin hisselerinde yüzde 4 ila 7 arasında değer kayıpları yaşandı.
Rusya’da metal fiyatlarının regüle edilmesine yönelik istişareler 2020’de başlamış, ancak Rus metal şirketlerinin itirazları nedeniyle uygulamaya geçilmemişti.
24 Haz 2021 - 15:18 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.