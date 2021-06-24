- 24 Haz 2021 - 15:28 G: 24 Haz 2021 - 15:29

Uzaylıların Gezegenleri Tespit Edildi! Tam 29 Gezegen, Dünya'yı Gözlemleyebiliyorlar!

Gök Bilimciler yaptıkları araştırma ile akıllı yaşam formları olan ve UFO olarak da bilinen uzaylıların Dünyamızı gözlemleyebileceği 29 yeni gezegen tespit ettiklerini duyurdular. İşte detaylar...

Gök bilimciler, akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı gözlemlemesi için iyi birer konumda yer alan 29 gezegen tespit etti.

The Guardian'daki habere göre, Cornell Üniversitesi astronomi profesörü Lisa Kaltenegger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin Dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için Avrupa Uzay Ajansının "Gaia" uydusundan elde edilen verilere göre hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu.

Kaltenegger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5 bin yıl öncesinden 5 bin yıl sonrasına kadar herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 2,034 yıldız sistemi belirledi.

Kaltenegger, "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir." ifadesini kullandı.

Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo-televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor.

24 Haz 2021 - 15:28 AA Ankara- Dünya

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