Avrupa Uzay Ajansına Yoğun İlgi! Astronot Programına Rekor Başvuru!
Avrupa Uzay Ajansının düzenlediği ve astronot yetiştirmek için ilanı çıktığı program için rekor sayıda başvuru geldi. Toplamda 4 yada 6 kişiden oluşacak ekip için bakın ne kadar başvuru yapıldı. İşte detaylar...
Avrupa Uzay Ajansının (ESA) yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.
"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi.
Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.
ESA'nın insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.
Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.
ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonunda dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.