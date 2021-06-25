- 25 Haz 2021 - 09:46 G: 25 Haz 2021 - 09:47

Dolar Güne Sakin Başladı! İşte 25 Haziran 2021 Fiyatı!

Dün Kapanış fiyatı ile güne başlayan Dolar/TL kuru sakin tavrını sürdürmeye devam ediyor. İşte 25 Haziran 2021 haftanın son gününde Dolar/TL kuru fiyatı...

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7000 liradan, avro 10,3960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,6980 liradan alınan dolar, 8,7000 liradan satılıyor. 10,3940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3960 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3990 lira olmuştu.

25 Haz 2021 - 09:46 AA İstanbul- Ekonomi

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