- 25 Haz 2021 - 15:07 G: 25 Haz 2021 - 15:08

İş Başka Aşk Başka! İngiltere Sağlık Bakanı Eşini Aldattı! Başarılı Bakan Görevine Devam Edeceğini Açıkladı!

Pandemi de başarılı politikaları ile salgınla mücadele önemli görev üstlenen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğrafları basına sızmıştı. Ortaya çıkan fotoğraflar sonrası yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti. İşte detaylar...

The Sun gazetesi, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımladı.

Haberde, Hancock'un, Coladangelo'yu martta 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği ifade edildi.

- Muhalefetin istifa çağrısını reddetti

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, "Bu koşullarda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." dedi.

İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirten Hancock, muhalefetin istifa çağrısını ise reddetti.

Hancock, "Ülkeyi bu salgından (yeni tip koronavirüs) çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilirse memnun olurum." ifadesini kullandı.

25 Haz 2021 - 15:07 AA - Dünya

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