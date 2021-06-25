Katarlılara Sınavsız Tıp Fakültesi Tepki Topladı! Fahrettin Altun'dan Açıklama Geldi!
Katarla yapılan anlaşma gereği Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği fakültelerine sınavsız giriş yapılacağının duyulması ile birlikte sosyal medya ve siyasetin ayağa kalkması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. İşte o açıklamalar...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı yayın organlarındaki "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre, Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir." ifadelerini kullandı.
Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencilerinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü anımsatan Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.