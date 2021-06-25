- 25 Haz 2021 - 20:25 G: 25 Haz 2021 - 21:01

Kerem Bürsin’e Neden Aşık Olduğu Ortaya Çıktı! Erçel Sadece Bir Hamleyle Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Kerem Bürsin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sadece bir hamleyle Kerem Bürsin’in neden kendisine aşık olduğunu gösterdi! Milyonları şok eden Hande Erçel öyle bir projede yer aldı ki, seven sevmeyen herkes onunla gurur duydu! Gelen şok hamleyle birlikte gözler Kerem Bürsin’e çevrildi! Peki, Kerem Bürsin Hande Erçel’e neden aşık oldu?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde bulunan Erçel, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte rol arkadaşı Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile gitmiş; tatil dönüşünde ise Kerem Bürsin’le aşkını itiraf etmişti. Bunun üzerine muhabirler bile “Kerem Bürsin neden Hande Erçel’e aşık oldu?” sorusunu sık sık sormuştu.

Hande Erçel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sadece 1 saat içerisinde 2 milyon izlenme almış ve içinde olduğundan gurur duyduğu bir gönderiyi paylaşmıştı. Sevilen isimden gelen bu hamle ise Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e olan aşkını resmen gösterdi. Peki, neler oluyor?

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25 Haz 2021 - 20:25 Ankara- Yaşam

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