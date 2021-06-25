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25 Haz 2021 - 20:25

Kerem Bürsin’e Neden Aşık Olduğu Ortaya Çıktı! Erçel Sadece Bir Hamleyle Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Kerem Bürsin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sadece bir hamleyle Kerem Bürsin’in neden kendisine aşık olduğunu gösterdi! Milyonları şok eden Hande Erçel öyle bir projede yer aldı ki, seven sevmeyen herkes onunla gurur duydu! Gelen şok hamleyle birlikte gözler Kerem Bürsin’e çevrildi! Peki, Kerem Bürsin Hande Erçel’e neden aşık oldu?