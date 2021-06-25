İbrahim Tatlıses'e Kızından Şok Darbe!
İbo Show’un son bölümüne konuk olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses söylediği şarkılarıyla sosyal medya gündeminde deprem etkisi yarattı. Yıllardır küs olan baba – kız, barışmasının ardından herkesi gözyaşına boğmuştu. Lakin Dilan Tatlıses İbo Show’da babasına şok bir darbe yaptı…
Star TV’de yayınlanan İbo Show programının son bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı. Milyonlarca kişi programın konukları arasında Dilan Tatlıses’i görünce şaşkınlıklarına engel olamadı. Sesinden tutun davranışlarına kadar birçok konuda seyircinin takdirine layık görülen Dilan Tatlıses, magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Canlı yayın sırasında söylediği şarkıyla birlikte babasına karşı davranışlarıyla dikkat çeken Dilan Tatlıses, sosyal medya kullanıcılarına göre babasını resmen rezil rüsva etti. Peki, neler oluyor?
Yıllardır küs oldukları bilinen Dilan Tatlıses ve İbrahim Tatlıses, barışmalarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. İmparator İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına konuk olan Dilan Tatlıses, uzun süre sosyal medya gündeminin en çok konuştuğu ünlü isimler arasında yer aldı. Program esnasında babasına karşı sergilediği o davranış elbette ki seyircinin dikkatinden kaçmadı. Bu durumun ardından binlerce kişi Dilan Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’e hala kırgın olduğunu ifade etti. Dilan Tatlıses’in o hareketi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.