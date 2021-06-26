Show TV Artık Bitti! O İsim İstifa Etmişti, Öyle Bir Yere Geldi ki; Artık Her Şey Sona Erdi! Milyonlar Sosyal Medyada Destek Verdi...

Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yıldan daha uzun süredir sunmakta olan güzel sunucu Ece Üner, Show Ana Haber ile yollarını ayırma noktasında karar aldı. Üner; NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan hemen sonra 2014 yılı Ocak ayında Show TV'ye transfer olarak; kariyerinin en büyük atılımını yapmış ve burada markalaşmayı, çok sayıda kişiyi hayran bırakmayı başarmıştı.

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