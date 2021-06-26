Show TV Artık Bitti! O İsim İstifa Etmişti, Öyle Bir Yere Geldi ki; Artık Her Şey Sona Erdi! Milyonlar Sosyal Medyada Destek Verdi...
7 yıldan uzun süredir Show Ana Haber Bülteni'ni sunan ve artık bütünleşen, dobra söylemleri ve net gazeteciliğiyle milyonların sevgisini kazanmayı başaran Ece Üner, Show Ana Haber'deki görevinden istifa etmişti. Ünlü sunucunun televizyondaki yeni adresi oldu. Oldu olmasına fakat, sosyal medyada çok sayıda kişi Ece Üner olmadan haber izlemeyeceklerini, habere değer katan ismin o olduğunu açıkladı.
Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yıldan daha uzun süredir sunmakta olan güzel sunucu Ece Üner, Show Ana Haber ile yollarını ayırma noktasında karar aldı. Üner; NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan hemen sonra 2014 yılı Ocak ayında Show TV'ye transfer olarak; kariyerinin en büyük atılımını yapmış ve burada markalaşmayı, çok sayıda kişiyi hayran bırakmayı başarmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.