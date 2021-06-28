- 28 Haz 2021 - 15:57 G: 28 Haz 2021 - 16:05

Dünya Kupası İçin Değişiklik! Karadağ Maçı Olimpiyat Stadından Alındı! İşte Yeni Yeri!

Tüekyie Futbol Federasyonundan yapılan açıklama ile Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Olimpiyat Stadında oynanması karar verilen maçın yer değişikliği yapıldığı açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç bakın nerede oynanacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile oynayacağı maçın stadında değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtilen Türkiye-Karadağ müsabakası, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından ay-yıldızlılar, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşılaşacak. A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

28 Haz 2021 - 15:57 AA İstanbul- Spor

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