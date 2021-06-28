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28 Haz 2021 - 15:57

Dünya Kupası İçin Değişiklik! Karadağ Maçı Olimpiyat Stadından Alındı! İşte Yeni Yeri!

Tüekyie Futbol Federasyonundan yapılan açıklama ile Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Olimpiyat Stadında oynanması karar verilen maçın yer değişikliği yapıldığı açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç bakın nerede oynanacak. İşte detaylar...