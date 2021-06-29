Kalp Yarası Hangi Kanalda? Kalp Yarası Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta?

Ekranlar yaz dizileri ile yavaş yavaş ısınmaya devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş ise bu defa dram yüklü hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Kalp Yarası dizisinden geliyor. Seyircisinden ilk bölümü ile geçer not olan Kalp Yarası dizisinin başrollerini sevilen ve genç isimler olan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Öte yandan ihanet ve aşkı harmanlayan Kalp Yarası, çekildiği coğrafyanın güzelliği ile de gözleri büyülüyor. Etkileyici hikayesi ile sosyal medyanın da gündemine oturan Kalp Yarası dizisi, ilk bölümünün ardında kafalarda pek çok soru işareti bırakıyor.

Kalp Yarası Hangi Kanalda?



İlk bölümü ile sosyal medyayı ele geçiren Kalp Yarası dizisi, “Kalp Yarası hangi kanalda?” sorusunu sordurmaya başlıyor. Antakya'nın iki köklü ailesi arasında geçecek olan Kalp Yarası dizisi, ihanetin bedeli olan intikam tadında başlayan bir aşkı ekranlara getiriyor. Popüler olmaya başlayan Kalp Yarası dizisi, yaz sezonu boyunca ATV ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşuyor.