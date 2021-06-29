Yaklaşan Kurban Bayramı, vatandaşların ihtiyaçlarını artırdı. Emekli ikramiyesi ile kurbanlık alma niyetinde olan emekliler, 2021 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi ilgili detayları merak etmeye başladı.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri 2021 Temmuz Ayının Kaçında, Ne Zaman Verilecek?



Bir süredir uygulamada olan emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi, bayram öncesinde pek çok vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Ramazan Bayramı’nda da ikramiye alan emeklilerin Kurban Bayramı için de ikinci ikramiyeyi alacakları biliniyor. Kurban Bayramı için geri sayıma başlayan Türkiye’de emekliler; “Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2021 temmuz ayının kaçında, ne zaman verilecek?” sorusuna cevap arıyor.