Yüksek Fiyatlar Kaçakçılığı Artırıyor! Ankara'da Büyük Operasyon! İşte Detaylar...
Alkol ve tütün mamullerinde yüksek fiyatlar sebebiyle kaçakçılar yoğun mesai içerisindeler. Fırsatı değerlendirip büyük kazançlar kazananlara Ankara Emniyet Müdürlüğü dur dedi. Yapılan operasyonlar çok sayıda kaçak ürün ve içecek ele geçirildi. İşte detaylar...
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasındaki operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 4 milyon 853 bin boş makaron, 14 bin 234 cinsel içerikli ürün, 8 bin 800 dolu makaron, 1076 sökülmüş bandrol, 600 puro, 382 muhtelif eşya, 35 paket kaçak sigara, 189 kilogram tütün, 69 kartuş, 69 fişek, 32 cep telefonu, 3 tüfek ile 2 tabancanın ele geçirildiği, 26 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.