- 29 Haz 2021 - 15:04 G: 29 Haz 2021 - 15:16

İsrail-Arap Dostluğu Kuvvetleniyor! Abu Dabi Büyükelçiliği Törenle Açıldı!

Arap Dünyası son yıllarda İsrail'le olan ilişkilerini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Müslümanlara yapılan ve özellikle Filistin konusunda duyarsız kalan Arap dünyası küresel dünyada çıkarlarına bakarak İsrail ile olan bağlarını kuvvetlendiriyor. Son olarak Abu Dabi'de büyükelçilik açan İsrail, resmi törenle hizmete sundu. İşte detaylar...

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği resmi törenle hizmete girdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Büyükelçiliğin açılışından sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Lapid, BAE ve İsrail arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının mimarının eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu, bu vesileyle kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

Abu Dabi'de elçilik binasının açılışını tarihi bir an olarak niteleyen Lapid, "Anlaşmalar liderler arasında imzalanır ancak barış halklar tarafından gerçekleştirilir. Bugün yaptığımız bu sürecin sonu değil aksine bir başlangıçtır." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin tüm komşularıyla barış istediğini ifade etti.

Törene BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nura Muhammed Al Kaabi de katıldı.

BAE ile geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, 2 gün sürecek temasları kapsamında İsrail'in Dubai'deki konsolosluk binasının açılışını da gerçekleştirecek.

29 Haz 2021 - 15:04 AA İstanbul- Dünya

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