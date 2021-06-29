Elazığ Depremle Yerle Bir Olmuştu! 1080 Konut İçin Kuralar Çekildi!
Pandemi ile birlikte zor şartlarda meydana gelen 2020 Elazığ depremi şehri yerle bir etmiş. Tüm hasarlı binalara yıkım kararı çıkmıştı. Karar sonrası inşa edilen TOKİ Konutları için 29 Haziran 2021 tarihinde kuralar çekildi. İşte detaylar...
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 3 farklı lokasyonda inşa edilen 1080 konut için kura çekimi yapıldı.
Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 1080 hak sahibi için İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, devletin depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için 1,5 yılda önemli bir mesafe katettiğini belirtti.
Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Yırık şunları kaydetti:
"Bugün geldiğimiz noktada konutların 3'te 2'sini bitirmek suretiyle vatandaşlarımıza veriyoruz. Beldelerde ve köylerde hak sahibi olan, rezerv alanlarda yerinde yer seçimi mümkün olmayan vatandaşlarımızın merkezi alanlarda konut talebini aldık. Bugün Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen'deki konutlarımız için 1080 hak sahibimizin kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe diğer inşaatlarla ilgili eksikler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler hızlı bir şekilde giderilerek vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz."
29 Haz 2021 - 15:10 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.