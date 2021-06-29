- 29 Haz 2021 - 16:31 G: 29 Haz 2021 - 16:32

KADEM Harekete Geçti! "Öğrenci Yurdundan Çıkan Silahlar" Başlığı Hakkında Suç Duyurusu!

KADEM, gün içerisinde bazı internet sitelerinde "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberler için harekete geçti. Kadem yönetimi haberin yayınlandığı internet sitesi için suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberin yayınlandığı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü ile haberi yapan muhabir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen KADEM avukatları, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde haberin yayınlandığı Oda TV adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü ile haber yapan muhabir hakkında "hakaret", "iftira" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması talep edildi.

Adliye önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, Oda Tv'de yayınlanan "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberde, "KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı" ifadelerine yer verildiğini söyledi.

Sarı, söz konusu silahların gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarları olduğunu kaydederek, "Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

Emniyet birimlerinin bilgisiyle mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü "gizli bir silahlanma hareketi" gibi göstermenin akıl ve mantık dışı olduğunu kaydeden Sarı, "Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

29 Haz 2021 - 16:31 AA İstanbul- Gündem

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