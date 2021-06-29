- 29 Haz 2021 - 16:45 G: 29 Haz 2021 - 16:46

Bu Enflasyon Oranı Kıskanılmaz Mı? Almanya'da Bakın Enflasyon Ne Kadar Çıktı!

Almanya, Dünya ülkeleri içerisinde halkına en fazla refah sağlayan ülkelerden biri. Pandemi döneminde halk ve esnafa verdiği desteklerle adını duyuran ülkede son yıllarda enflasyon oranı artmaya başladı. Bakın Haziran ayında enflasyon ne kadar oldu. İşte detaylar...

Almanya'da mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda piyasa beklentilerine paralel yüzde 2,3 oldu.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 9,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması da dikkati çekti.

29 Haz 2021 - 16:45 AA - Dünya

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