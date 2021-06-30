Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Dört ödüle aday gösterilen ve üç ödül alan dizi Şahsiyet, dijital yayın platformu Puhu TV’nin ardından televizyon ekranlarına gelmeye başladı. Puhu TV’de 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisinin yönetmenliğini Onur Saylak üstlenirken, diziye yapımcı imzasını Ay Yapım atmıştı. Özgün konusu, oyunculuk performansları, çekim mekanları ve izleyiciyi içine çeken sahneleri ile haftanın en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başaran Şahsiyet, televizyon severler tarafından bir hayli beğenildi. Ayrıca, televizyon ekranlarını ilk bölümü ile geçiren Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer’e 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü getirmişti. Dizinin ünü kıtaları aşarken, Şahsiyet hakkındaki detaylar da yeniden merak edilmeye başlandı.

Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor?



İlk bölümü ile dizi piyasasının tozunu atan Şahsiyet, orijinal hikayesinin ve başarılı oyunculuk performanslarının farkını ortaya koydu. Öneri ile diziye başlayacak olan televizyon severler ise; “Şahsiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor?” sorusuna cevap aramaya başladı. Yayıncı kuruluş ödüllü dizi Şahsiyet’i her salı seyircisi ile buluşturmaya karar verdi. Yani, 12 bölümden oluşan Şahsiyet dizisi, 12 hafta boyunca salı günleri seyircisinin ekranında olacak.