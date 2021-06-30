Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Televizyon ekranlarına ilk kez gelen Şahsiyet, aldığı ödüllerle adından yayınlandığı ilk günden beri bahsettiriyor. IMDB’de 9.1 puan alan Şahsiyet dizisi, ilk bölümü ile televizyon severlerin izlenecek diziler listesine girmeyi başarıyor. Şahsiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? Şahsiyet dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Şahsiyet oyuncuları kimler? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Dört ödüle aday gösterilen ve üç ödül alan dizi Şahsiyet, dijital yayın platformu Puhu TV’nin ardından televizyon ekranlarına gelmeye başladı. Puhu TV’de 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisinin yönetmenliğini Onur Saylak üstlenirken, diziye yapımcı imzasını Ay Yapım atmıştı. Özgün konusu, oyunculuk performansları, çekim mekanları ve izleyiciyi içine çeken sahneleri ile haftanın en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başaran Şahsiyet, televizyon severler tarafından bir hayli beğenildi. Ayrıca, televizyon ekranlarını ilk bölümü ile geçiren Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer’e 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü getirmişti. Dizinin ünü kıtaları aşarken, Şahsiyet hakkındaki detaylar da yeniden merak edilmeye başlandı.
Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor?
İlk bölümü ile dizi piyasasının tozunu atan Şahsiyet, orijinal hikayesinin ve başarılı oyunculuk performanslarının farkını ortaya koydu. Öneri ile diziye başlayacak olan televizyon severler ise; “Şahsiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor?” sorusuna cevap aramaya başladı. Yayıncı kuruluş ödüllü dizi Şahsiyet’i her salı seyircisi ile buluşturmaya karar verdi. Yani, 12 bölümden oluşan Şahsiyet dizisi, 12 hafta boyunca salı günleri seyircisinin ekranında olacak.
30 Haz 2021 - 08:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.