- 30 Haz 2021 - 08:45 G: 30 Haz 2021 - 08:46

Türkiye'nin Yüreği, Vicdanı Kan Ağlıyor! Diyanet Sessiz Kalanlar İçin Açıklama Yaptı!

Türkiye'nin gündemi Elmalı'da yaşanan iki kardeşin istismar olayı ile adeta sarsılıyor. İstismarcı ailenin salıverilmesi ile vicdanların isyan ettiği olay için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Konu ile ilgili sessiz kalanlara örnek olacak şekilde açıklama yapan Erbaş bakın Twitter'dan neler söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."

30 Haz 2021 - 08:45 AA Ankara- Gündem

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Türkiye'nin Yüreği, Vicdanı Kan Ağlıyor! Diyanet Sessiz Kalanlar İçin Açıklama Yaptı! mask
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