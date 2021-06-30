- 30 Haz 2021 - 17:45 G: 30 Haz 2021 - 18:01

Dijital Paralar Çoğalıyor! Dijital Yuan Yayılıyor! Bakın Nerelerde Kullanıma Geçti!

Dijital paralar yasal zeminler doğrultusunda giderek yaygınlaşıyor. Maaş ödemeleri sonrası Şimdi de Pekin demiryolu ulaşım hizmetleri, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile entegrasyon yoluyla metro yolculukları için Dijital Yuanı kabul etmeye başladıklarını duyurdu. İşte detaylar...

Çin, ulaşım hizmetlerinde dijital yuan ödemelerini başlatarak merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) kapsamını genişletmeye devam ediyor.


Pilot uygulamada tren istasyonları dijital yuan kabulüne başladı

Çarşamba günü yapılan resmi duyuruya göre Pekin metrosu, yolcuların e-CNY olarak da bilinen dijital yuanı kullanarak 24 metro hattına ve dört banliyö tren istasyonuna erişimlerini sağlayan pilot bir uygulama başlattı.

Yeni hizmet, yalnızca Çin’in CBDC testlerinde yer alan ve önemli bir banka olan, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nda hesabı olan müşteriler için kullanılabiliyor. Pekin demiryolu ulaşım ağı sözcüsü, “Hizmete erişmek için banka hesabınızla bağlantılı bir mobil uygulama indirmeniz gerekiyor.” dedi.



Duyuru, Pekin demiryolu ulaşım hizmeti sağlayıcılarının “yeni dijital seyahat deneyimini” optimize etmek için dijital yuanın çeşitli uygulamalarını tanıtmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Suzhou’da da geçerli

Haber, Doğu Çin’in Jiangsu eyaletindeki bir şehir olan Suzhou’nun Salı günü benzer bir dijital yuan entegrasyonu başlatmasından kısa bir süre sonra geldi. Sina Finance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Suzhou, Çin’de metro yolculukları için e-CNY ödemelerini kabul etmeye başlayan ilk şehir oldu.

Pekin, çok sayıda e-CNY entegrasyonu ve benzeri girişimleri barındıran Çin’in dijital yuan denemeleri için önemli bir nokta haline geldi.

Haziran ortasından itibaren Pekin, 3.000’den fazla dijital yuan özellikli ATM’ye ev sahipliği yaptı ve halkın dijital para birimini yatırmasına ve çekmesine izin verdi. Daha önce Pekin Yerel Mali Denetleme ve İdaresi, Pekin sakinlerine 6,2 milyon dolarlık dijital yuan dağıtma girişimini duyurmuştu.

30 Haz 2021 - 17:45 - Dünya

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