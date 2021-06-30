- 30 Haz 2021 - 17:52 G: 30 Haz 2021 - 17:56

Dolar ve Euro Ters Rüzgar Kurbanı! Sarkmalar Başladı! Piyasalarda Neler Oluyor!

Dolar ve Euro'da delta varyantının yaratmış olduğu endişeler rüzgarı tersine döndürdü. 2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken, piyasalarda oldukça yoğun bir gündemin takip edildiği günde döviz kurları güne sakin başlasa da gün sonuna doğru düşüş hızlandı. İşte detaylar...

Dolar uluslararası piyasalarda korona virüs delta varyantının yarattığı endişelerle gücünü koruma çabasındayken, dolar/TL 8,70’in altına sarktı.

Veri ajandasının yoğun olduğu haftanın üçüncü işlem gününe sakin bir başlangıç yapan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte görülen değer kaybı gün sonuna doğru yüzde 1’e yaklaştı. Dolar/TL, 8,70'in hemen altına değerlenirken, euro/TL ise 10,30 seviyelerinde işlem görüyor.

17.00 itibarıyla TL’deki değer kazancının yüzde 1’e yaklaştığı kurlarda dolar/TL 8,6711, euro/TL 10,3015 seviyesinden işlem gördü.

DOLAR KAZANÇLARINI KORUYOR

Dolar Fed'in para politikası görünümü için kritik olarak görülen ABD istihdam verisi öncesinde korona virüs vakalarındaki artışın piyasada endişeleri artırmasıyla son dönemdeki kazanımlarına tutundu.

Riske duyarlı ve emtia ihraç eden ülkelerin para birimleri dünkü kayıplara öncülük etti.

Euro dolar karşısında 1,1902 seviyesinde, yen dolar karşısında 110,58’de seyretti. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla bir haftanın zirvesini gördü. Endeks Fed'in 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğü toplantının ardından yerleştiği bant içinde seyretti.

Riskten kaçınma, küresel korona virüs vakalarındaki artış ve bu artışı kontrol altına almak için devreye alınan kısıtlayıcı önlemlerden destek buldu.

30 Haz 2021 - 17:52 - Ekonomi

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