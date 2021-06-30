Ripple Kripto Dünyasını Salladı! Ripple Net Gücünü Artırıyor!

Young, Ripple’a Katıldı. Ripple tarafından yayınlanan son blog gönderisine bakıldığında, Harvard mezunu ünlü isim Sendi Young’ın Ripple’a katıldığı görülüyor. Young, daha önce ödeme devi MasterCard bünyesinde 15 yıldan fazla çalıştı ve finans sektörünün en deneyimli isimlerinden birisi olarak görülüyor.



Young, konu hakkında yayınladığı önderisinde de geleneksel finans şirketlerinde 15 yıl geçirdikten sonra endüstri lideri olarak tanımladığı Ripple’a katıldığını doğruladı. Ripple’ın Avrupa’daki işlemlerinden sorumlu olacak olan Young, kripto para sektörüne girdiği için çok heyecanlı olduğunun da altını çizdi.



Young, şirketin Avrupa bölgesinde büyümesine yardımcı olacak. Özellikle RippleNet’in başında olacağı belirtilen Young’In hedefi ise daha fazla banka ile finans şirketini RippleNet’e çekmek olacaktır.

RippleNet, şirket tarafından geliştirilip sınır ötesi ödemelerde geleneksel rakiplerini altüst eden bir teknoloji olarak bilinmekte. Şimdiden ise RippleNet bünyesinde 300’den fazla banka/finans şirketi olduğu biliniyor.

Asya’da sağlam atılımlarda bulunup önemli isimleri işe alan Ripple’ın Avrupa’yı da es geçmemesi, ABD’ye yönelik umutların aslında azaldığını göstermekte. Bu durum ise hem iyi hem kötü olarak yorumlanabilir.