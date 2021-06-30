- 30 Haz 2021 - 18:37 G: 30 Haz 2021 - 18:42

Temmuz'da Kazanç Sağlayacak Altcoinler Belli Oldu! 3 İsme Dikkat!

Yakından takip edilen bir trader ve analist olan Lark Davis yine önerileri ile dünyayı sallamaya devam etti. Temmuz 2021’de devam eden fiyat katalizörleriyle en iyi performans gösterecek altcoin projelerini açıkladı. Trader’a göre düşük piyasa değeri alanında çok fazla volatilite olduğu için, piyasa değerine göre üstlerde yer alan coin’lere odaklanmayı tercih etti.

Analistin radarındaki ilk altcoin: Ethereum


Analist, Ethereum’a dikkat çekti ve Temmuz ayında büyük bir katalizör olacak Ethereum London güncellemesini vurguladı. “Ethereum London güncellemesi, Eth2’de bir günde 100.000 ETH stake edildiğinde testnet’te başlatılıyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz bir gelişmeden bahsederek “Ethereum’un merakla beklenen Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) 1559’u içeren London güncellemesi, Ropsten testnet’te konuşlandırıldı,” dedi.

Davis, iyileştirme önerileriyle beraber Ethereum’un yükselmeye devam etmesi için daha çok olanağı olduğunu söyledi. Ethereum’u Nisan ayında yükselten temel nedenlerin hala mevcut olduğundan bahsetti. Ayrıca yaklaşan bu güncellemenin, ETH için inovasyon açısından önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini belirtti.

Davis: Cardano’da büyük şeyler gerçekleşecek


Davis’in radarındaki bir diğer altcoin ise Cardano (ADA) oldu. Analist, “Cardano için gerçekten büyük şeylerin gerçekleşmesine çok yakınız,” dedi. Cardano, üç hafta içinde 50.000’den fazla stake adresi ekleyerek bir aydan kısa sürede %8’lik önemli bir büyümeyi yansıttı. Platformun etrafındaki ilgi artmaya devam ederken, toplam stake adresleri Haziran başında 600.000’lik kilometre taşını aştı.

Ayrıca, son zamanlarda Cardano, ağda akıllı sözleşme çağını başlamak için çok önemli bir güncellemeyi başarıyla yayınladı. Analiste göre, sürüm, Cardano’nun akıllı sözleşme geliştirmesinin yapı taşları olarak hizmet edecek önemli güncellemelerle birlikte geliyor.

Analist, Polygon için yükselişte


Listede son olarak Polygon yer alıyor. Analist, “Tüm büyük Ethereum uygulamalarının Polygon ile entegre olduğunu görüyoruz. Aave ve Curve Finance gibi en büyüklerden bazılarının Polygon ağına geldiğini ve onlarla entegre olduğunu görüyoruz,” ifadelerini kullandı. Böylece Davis, Polygon’da güçlü bir şekilde yükselişe geçti ve boğa koşusunun sona ermekten çok uzak olduğundan bahsetti.

30 Haz 2021 - 18:37 - Ekonomi

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