Bitcoin Yeni Bir Boğa Koşusuna Mı Hazırlanıyor! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor!

Bitcoin için boğa koşusu mu geliyor ?



Birden fazla analist, Bitcoin’in bu yükselişi boğa koşusunun devam mı yoksa ayı piyasasının başlangıcı mı olduğu konusunda endişeli. Bu endişe ile birlikte bir sonraki Bitcoin fiyat hareketi için şuan ki durumu genel yönlü önemli bir gelişme olarak görüyor.

Kripto para analisti Rekt Capital’e göre, Bitcoin’in destek seviyesi olarak aldığı ve çoklu test denemeleri yaptığı 34.500 seviyesi çok daha değerli bir yukarı yönlü hareket hazırlığı olabilir.



Kripto yatırımcısı CrediBULL Crypto, Bitcoin şuanda boğa koşusunun son ve efsane ayağına girdiğini söylüyor.

Bunların yanı sıra, teknik analist Michael van de Poppe’ye göre, Bitcoin’in 35 bin doları geçmeyi başarması piyasa için iyi bir işaret.

CrediBULL Crypto’nun BTC hakkında 28 haziran tarihli paylaşımı; “Planınız olsun”.



Bütün bunlar için Bitcoin teknik analizi yeterli mi ?



Elimizde ki bütün bu bilgiler ve görüşler ne olursa olsun kesin şeyler değil, Bitcoin’in yükselişte olduğu kesin olarak söylenemez, bunun yerine momentumun düşük olduğu anlamına gelir yani kullanıcılarda satın alma baskısının olmadığı anlamına gelir.

Analistler daha önce, devam eden bir boğa sezonunun devam edebilmesi için BTC’nin sağlam bir katalizöre ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdi. Bu durum gerçekleşmezse piyasanın ayıya dönebileceği bir durumu gösteriyor.

Analistlerin her iki yönlüde söylediklerine rağmen, Bitcoin, Haziran 2020’deki artışının başlangıçtan bu yana neredeyse bir yıldır oldukça iyi bir performans sergiledi. Bitcoin, geçen yıl kripto pazarının bir güvenilir bir piyasa ve yatırım aracı olduğunu kanıtladı, bu durum piyasanın benimsenmesine büyük katkı sağladı. Fakat Çinde‘ki madencilik yasağı kesinlikle Bitcoin’i etkileyecek. Umudumuz bütün bu analizlerin doğru çıkması ve bu yasağında BTC’yi minimum etkilemesi yönünde.