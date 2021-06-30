- 30 Haz 2021 - 19:11 G: 30 Haz 2021 - 19:13

Burak Özçivit’ten müjde: Fahriye'nin Sürprizleri var!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Özçivit, eşinin yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Özçivit, eşinin yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasına rağmen bir süre daha İstanbul’da kalıp işlerini halledeceklerini belirten Burak Özçivit, “Tatil planı henüz yapamadık, çekimlerden fırsat bulamadığımız için işlerimiz birikmişti. İşleri toparladıktan sonra ailece tatile çıkacağız" dedi.

"FAHRİYE'NİN SİZE SÜRPRİZLERİ OLACAK"

Fahriye Evcen'e yöneltilen, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna araya girerek yanıt veren Burak Özçivit, "Benim devam eden projem var fakat Fahriye’nin sürprizi değil sürprizleri olacak. Asıl haberler onda. Zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacak" diyerek büyük heyecan uyandırdı.

30 Haz 2021 - 19:11 - Magazin

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