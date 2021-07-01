- 01 Tem 2021 - 07:07 G: 01 Tem 2021 - 07:12

İskansız Eve Kredi Çıkar Mı 2021? İskanı Olmayan Eve Tapu Verilir Mi?

Ev satın alırken kişilerin birçok noktayı dikkat ile araştırması gerekiyor. Bunların başında ise evin bulunduğu yerin iskanının olup olmaması bilgisi yer alıyor. İskanın olmaması ise banka kredisinden tapuya pek çok sorunları ortaya çıkarabiliyor. İskansız eve kredi çıkar mı 2021? İskanı olmayan eve tapu verilir mi? İşte, tapu iskan sorgulama ve daha fazlası…

Her vatandaşın hayali olan kendi evine sahip olmak, maddi yükünün yanı sıra pek çok detaya da hakim olmayı gerektiriyor. Bunlardan biri olan iskan, alınan evin konut olarak gözüküp gözükmediğini ifade eden bir emlak ve tapu ibaresi olarak biliniyor. İskanı olmayan bölgeler ev değil, arsa olarak kabul ediliyor. Bu nedenle dikkat edilmeden alınan iskansız evler, pek çok soru ve sorunu beraberinde getirebiliyor.

İskansız Eve Kredi Çıkar Mı 2021?

Maddi olarak kredi yolu ile ev alacak olan vatandaşların gündeminde “iskansız eve kredi çıkar mı 2021?” sorusu yer alıyor. İskan belgesi olmayan evlerde banka kredisinden yararlanmak mümkün olmuyor. Öte yandan iskansız ev almak isteyenlerin karşısına sadece bu engel de çıkmıyor. İskan belgesi olmayan binalara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri verilmiyor.

01 Tem 2021 - 07:07 - Yaşam

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