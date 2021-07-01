İskansız Eve Kredi Çıkar Mı 2021? İskanı Olmayan Eve Tapu Verilir Mi?

Her vatandaşın hayali olan kendi evine sahip olmak, maddi yükünün yanı sıra pek çok detaya da hakim olmayı gerektiriyor. Bunlardan biri olan iskan, alınan evin konut olarak gözüküp gözükmediğini ifade eden bir emlak ve tapu ibaresi olarak biliniyor. İskanı olmayan bölgeler ev değil, arsa olarak kabul ediliyor. Bu nedenle dikkat edilmeden alınan iskansız evler, pek çok soru ve sorunu beraberinde getirebiliyor.

İskansız Eve Kredi Çıkar Mı 2021?



Maddi olarak kredi yolu ile ev alacak olan vatandaşların gündeminde “iskansız eve kredi çıkar mı 2021?” sorusu yer alıyor. İskan belgesi olmayan evlerde banka kredisinden yararlanmak mümkün olmuyor. Öte yandan iskansız ev almak isteyenlerin karşısına sadece bu engel de çıkmıyor. İskan belgesi olmayan binalara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri verilmiyor.