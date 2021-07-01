- 01 Tem 2021 - 07:26 G: 01 Tem 2021 - 07:29

Asker Gecesinde Ne Yapılır? Asker Uğurlama Töreninde Ne Yapılır?

Askerlik vakti giderek yaklaşan vatandaşlar, pek çok hazırlığı aynı anda yürütmek için harekete geçiyor. Askerliğin vazgeçilmez anlarından biri olan asker eğlenceleri, bu dönem de popülerliğini koruyor. Asker gecesinde ne yapılır? Asker uğurlama töreninde ne yapılır? İşte, asker eğlencesi için gerekenler…

Türk toplumunun pek çok geleneği içerisinde asker eğlenceleri, ayrı bir yer tutuyor. Askere yakılan kınadan uğurlamasına kadar her yörede devam eden bu gelenek, yakın zamanda askere gidecek gençleri heyecanlandırıyor. Erkeklerin hayatında unutulmaz bir an olan asker eğlencesinin dört dörtlük olması için ise birtakım şeylere dikkat etmek gerekiyor.

Asker Gecesinde Ne Yapılır?

Askere gidecek gençlerin arkadaşları ve aileleri “asker gecesinde ne yapılır?” sorusunun cevabı ile kolları sıvıyor. Asker eğlencesinin temeli, askerden önce gencin güzelce eğlenmesine ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesine dayanıyor. Öte yandan askere yakılan kına asker gecesinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kına ise dini ve kültürel olarak askerin şehit düşmesi halinde vatana kurban olsun inancı ile yakılıyor. Bu nedenle asker eğlencesinde yakılan kınananın askerin tabancayı tutacağı parmağa yakılması Türkiye’de yıllardır devam eden bir gelenek olarak yerini alıyor. Bunların yanı sıra; şarkılar ve türkülerin çaldığı asker eğlencesinde askere gidecek genç güzelce eğleniyor. Ardından Türk bayrakları asılı araçlar ile asker konvoyu yola çıkıyor ve kornolar eşliğinde ailenin askeri olduğu tüm mahalleye ilan ediliyor.

01 Tem 2021 - 07:26 - Yaşam

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