Elmalı Davası Hakimi Kimdir? Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Nerede, Hangi Şehirde?

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Elmalı Davası sonucunda serbest kalan sanıklar, deyim yerindeyse sosyal medyada infiale neden oldu. Konuyla ilgili öfkelerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, istismara uğrayan çocuklara sahip çıktı. Bunun üzerine Elmalı Davası’nın detaylarını bilmeyen vatandaşlar, yönünü bu konuya çevirdi.

Elmalı Davası Nedir



Elmalı Davası’nın detaylarını merak eden vatandaşlar, elmalı davası nedir, sorusuna birkaç gündür cevap aradı. Çocuk istismarına dayanan bu dava geçtiğimiz yılın haziran ayında babaanne G.S.’nin savcılığa gitmesi ile ortaya çıktı. Olayın yaşandığı 6 ve 9 yaşındaki torunlarının cinsel istismara uğradığını iddia eden G.S., konuyla ilgili gelini Merve A. ile kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından hukuki yolla şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, Çocuk İzlem Merkezi aracılığıyla söz konusu iki çocuğun ifadesini aldı. Çocukların ifadelerinin ardından ortaya çıkan gerçekler adeta tüyler ürpertti.



Annesinin yeni eşinden ve var olan iki sevgilisinden cinsel istismar gördüğünü söyleyen G.E.G., abisinin de istismara uğradığını dile getirdi. Anane ve dayısından da şiddet gördüğünü söyleyen G.E.G., sadece cinsel değil, fiziksel olarak da istismar gördüğünü belirtti. Ağabey İ.E.G. ise oklava ve şarj kabloları ile 8 ay boyunca dayak yediğini ve özel bölgelerine dokunulmak suretiyle cinsel istismara uğradığını dile getirdi. Yaşadıklarını resimlerle anlatan çocuklar, konuyla ilgilenen milyonları gözyaşına boğdu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanmıştı. Davanın üçüncü duruşması, geçtiğimiz günlerde Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Hakim karşısında ifade veren Merve A.; "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu. Üvey baba Rahmi A. ise, "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diyerek kendisini savundu. Bu ifadelerin ardından Elmalı Davası’nın hakimi kişilerin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi. Bu kararın karşısında deliye dönen kamuoyu, çocukların haklarını aramak için sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.