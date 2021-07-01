Ethereum Katillerine Dikkat! Cardano ve Polkadot! Hangisi?

Cardano mu? Polkadot mu?



Kripto analisti Varuni Trivedi’nin Ethereum katilleri olarak tanımladığı Cardano ve Polkadot, en büyük potansiyele sahip Altcoin projeleri olarak görülüyor. Kral Altcoin Ethereum’a rakip olmak için kurulan ADA ve DOT, analiste göre büyük bir rekabet içerisinde. Ayrıca, Ethereum’un ilk günlerinde birlikte çalışan kurucu isimler Gavin Wood ve Charles Hoskinson’ın arasındaki bağlantı, rekabeti kızgınlaştırıyor ve ikili üzerinde çok fazla ilgi topluyor.





Ek olarak bu karşılaştırma, yakın zamanda ‘ADA Ape’ adını kullanan bir traderın, Cardano’nun Nisan ayından bu yana Polkadot’tan %325 daha iyi performans gösterdiğinin altını çizmesiyle tekrar gündeme geldi. Yatırımcılar, her iki Altcoin projesi içinde bilgi sahibi olmak için, analizleri yakından takip ediyor.

Cardano ve Polkadot’un fiyat hareketlerinin karşılaştırması



Her iki projenin de son altı ayda büyük bir fiyat artışı yaşadığını belirten analist, Cardano (ADA)’nun %800’lük büyümesini ayrıca vurguluyor. Ocak ayında 0.16 dolardan muazzam bir artış yaşayarak, şu anki 1.3 dolarlık fiyatına gelmeyi başaran ADA’nın, rakibini geride bıraktığını belirten analist, Polkadot’un sadece %150 büyüdüğünü ekledi. Kriptokoin.com olarak daha önce de bildirdiğimiz üzere, DOT fiyatının güncel seviyesi ise 16 dolar, bu zirveye Ocak ayındaki 5 dolar seviyesinden yükselmeyi başardı.



Ek olarak, ADA, Ocak ayından Nisan ortasına kadar %790 artarken, DOT %430 fiyat artışı gördü. Bu zaman aralığında, ADA’nın kazanç yüzdesinin DOT’a kıyasla neredeyse iki katına çıktığını belirten analist, her iki Altcoin için de cari fiyatların, bir ay öncesine göre çok daha düşük olduğunu vurguluyor.



Caradano ve Polkadot ne kadar popülerdi



Trivedi’nin aktardığına göre, her iki “Ethereum katili”de bu yıl oldukça popülerdi. Yakın tarihli bir anketi referans alan analist, Dogecoin’in ABD’deki şaşırtıcı %33 popülaritesine kıyasla Cardano ve Polkadot’un sırasıyla %2 ve %3 popülariteye sahip olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda Google Trendlerine de dikkat çeken analist, Cardano’nun arama hacimlerinin Polkadot’tan daha yüksek olduğunu aktarıyor.



Google verileri ışığında, Cardano ve Polkadot aramaları analiz edildiğinde, ADA için 9-15 Mayıs tarihleri arasında 100 puanla zirve gözükürken, DOT 10 puanla sınırlı kalıyor. Ancak, Polkadot’un sosyal arama hacmine dikkat çeken analist, DOT’un Ocak 2021’de ADA’ya göre daha yüksek performans gösterdiğinin altını çizdi.



İkili arasındaki son durum



Hem Cardano hem de Polkadot ekosistemlerinin hızla büyüdüğünü belirten analist, Polkadot ekibinin ay başında açıkladığı Kusama’daki Parachain Slot Müzayedelerinin kullanıma sunulmasının önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Cardano ise yakın tarihli bir tartışmanın ortasında kaldı. Gelişmelere göre IOHK’dan Kevin Hammond, Alonzo blue’dan Alonzo White’a geçişi önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek.

Son olarak ADA ve DOT arasında yakın zamanda yapılan bir NASDAQ karşılaştırması, her ikisinin de artılarını ve eksilerini vurgularken, Cardano biraz daha ağır bastı. Ancak kazanan olarak birine karar verilemedi. Lex Freidman podcast’inde açıklama yapan Hoskinson, ADA’nın DOT’tan daha iyi olduğu belirtti. Kurucu ismin açıklaması şu şekilde:

"İki sistem arasındaki büyük zıtlıklar olsa da, aslında çoklu varlıklardan oluşuyoruz. Farklı bir muhasebe modelimiz var. Bence temel defterimiz (ledger’ımız) çok daha etkileyici. Bizim PoS işlemlerimiz, türev çalışmalara dayanıyor ve Ouroboros Omega dışında farklı faktörelere temas ettiği için daha hızlıyız."