Twitter, Kripto Para Piyasasını Sallayacak! NFT Dünyasında Artık Söz Sahibi Olacak!

Twitter 140 ücretsiz NFT yayınlıyor

Çarşamba günü resmi hesabından NFT koleksiyonunu tanıtan Twitter platformu, paylaşımında “140 kankamıza 140 NFT” şeklinde ekleme yaparak, samimi bir dille takipçilerine seslendi.





Ek olarak, sosyal medya platformu, 59 milyondan fazla takipçisi olan resmi Twitter hesabının bio’sunu “dropping NFTs all day (bütün gün NFT’leri düşürmek)” şeklinde değiştirdi. Yedi parçadan oluşacak koleksiyon, Ethereum tabanlı NFT’lerin ticareti için popüler bir pazar olan Rarible’da listelenecek.

Koleksiyon sosyal medya temalı



Yoğunlukla, Twitter göndermeleri içerek serinin: bir parçası Jack Dorsey’in ilk tweet’ine atıfta bulunurken, diğeri Twitter logosunun evrimini gösteriyor. Ayrıca, takas edilemez tokenler olarak da bilinen NFT’ler, bir Blockchain’de kayıtlı kendi verileri olan bir varlık türüdür.



Dijital sanatı, müziği, tweet’leri ve hemen hemen her tür içeriği kapsayabilir ve bir varlığın sahibini ve enderliğini kanıtlamak için kullanışlıdır. Aynı zamanda dijital olarak kullanılmaları dışında, fiziksel parçalar içinde kullanılabilirler.



Dorsey, NFT dünyasını yakından takip ediyor



Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere, Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz aylarda NFT dünyasına giriş yaptı. Cent platformu aracılığıyla ilk tweet’inin tokenize edilmiş bir versiyonunu yayınlayan Dorsey, Jay-Z ile birlikte yürüttüğü müzik yayını platformu Tidal’a atıfta bulunarak, NFT’lere olan ilgisini de açıklama fırsatı buldu.

Ek olarak, kurucu ismin açıklamaları, NFT’lere olan asıl ilgisinin Bitcoin ile başladığını doğruladıktan sonra geldi (NFT’lerin Bitcoin’de bulunabilmesine rağmen, Twitter’ın parçaları Ethereum’da sergilenecek). Günlük 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan platform, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biridir. Bu nedenle, koleksiyon milyonlarca kullanıcıya saniyeler içinde duyuruldu. Sanat meraklıları etkinliği yakından takip ediyor.