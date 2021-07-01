Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Görenler Şok Oldu!

Birçok sosyal medya kullanıcısı Fahriye Evcen’in markasının orijinal olmadığını dile getirdi. Ürünlerin ve markasının sahte olduğunu iddia eden kişiler, fiyatların çok yüksek olduğunu da değindi ve “Çakma bir marka için bir elbiseye neden 500 lira vereyim?”, “Fahriye herhâlde farkında değil” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?

Fahriye Evcen kısa bir süre önce Hürriyet’te konuşmuş ve “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik” sözlerini dile getirmişti. Markası hakkında skandal sözlerine devam etmişti.



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